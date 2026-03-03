Война США и Ирана: 40 погибших в Дубае, НПЗ Саудовской Аравии горит, база США в Катаре в руинах, войска Залива перекрыли мост с Бахрейном, 3 марта Оглавление Атаки США и Израиля: Трамп грозит сухопутной операцией Операция в Ливане: Израиль вводит войска Удары Ирана: республика готова к длительной войне и закрывает Ормузский пролив Саудовская Аравия: удары по нефтедобыче и Посольству США Бахрейн: ввод войск стран Персидского залива и горящий мост ОАЭ: кризис благополучия арабской монархии и вывоз российских туристов Испания — против, НАТО — в стороне Ракеты и ядерное оружие стали поводом для США начать войну с Ираном, в Эр-Рияде горит американское посольство, монархии Персидского залива вводят войска в Бахрейн — дайджест Life.ru 3 марта, 09:42 6541 6541 Американские войска бьют по Ирану, Тегеран отвечает ударами по базам США и Израиля. Обложка © Chat GPT, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Атаки США и Израиля: Трамп грозит сухопутной операцией

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что совместная операция Израиля и американской армии против Ирана продлится до пяти недель. На третий день войны он передумал и допустил, что конфликт может затянуться.

— Позвольте мне коротко рассказать о ходе операции «Эпическая ярость». Сегодня американские военные продолжают масштабные боевые действия на территории Ирана. Наша цель — устранить ту смертельную угрозу, которую этот ужасный террористический режим представляет для Америки, — заявил Трамп.

Ядерная программа и дальнобойные ракеты Ирана, по словам президента США, стали поводом начать операцию на Ближнем Востоке.

— Первое: мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана — и вы видите это каждый час, — а также их способность производить новые ракеты, надо сказать, довольно неплохие. Второе: мы стираем их военно-морской флот. Третье: мы делаем так, чтобы главный спонсор терроризма в мире никогда не получил ядерное оружие, — отметил Дональд Трамп в своём обращении.

Более того, американский президент уверил, что ему не наскучит конфликт с Ираном за пару недель. Да и изначально Вашингтон планировал уничтожить военное руководство примерно за четыре недели, но сделал это за час.

Армия США несёт потери после ударов Ирана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Госдепартамент США призвал своих граждан покинуть ближневосточные страны: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Арабские Эмираты и Йемен.

В Израиле заявляют, что провели наземную операцию в Иране. По заявлениям источников, знакомых с ситуацией, вторжение осуществили силы разведки «Моссад» и спецназ.

Операция в Ливане: Израиль вводит войска

Армия обороны Израиля вошла на юг Ливана. В ЦАХАЛ сообщают, что целью наземной операции является союзница Ирана — военизированная организация «Хезболла». Ввод войск сопровождался ударами по Бейруту. Израильский СМИ сообщают, что ливанские пограничники без боя пропускают войска южного соседа.

Удары Ирана: республика готова к длительной войне и закрывает Ормузский пролив

Военные объекты атакованы в Тегеране. Видео © Telegram / SHOT

Иран готов к длительной войне в отличие от США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани. Высшие лица Исламской Республики почти два десятилетия следили за американскими силами на Ближнем Востоке. Государство готовилось к конфликту с США и создали децентрализованную систему «Мозаичная оборона».

— Бомбардировки нашей столицы никак не влияют на нашу способность вести войну, — подчеркнул глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Под ударом оказался офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и штаб командующего ВВС Израиля бригадного генерала Томер Дагани. Изначально в Корпусе стражей исламской революции заявили, что судьба Нетаньяху неизвестна, но позже он появился на публике.

Ормузский пролив теперь официально закрыт, а Иран продолжит бить по судам, которые попытаются через него пойти. Это касается всех кораблей без исключения.

— Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион, — заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари.

Также опубликованы итоговые цифры жертв после удара по школе Минаб в провинции Хормозган. Из-за попадания ракеты погибло 165 девочек, большинству из них от семи до 12 лет.

За сутки были зафиксированы ракетные удары практически во всех государствах Ближнего Востока, где у США развёрнуты базы. Опубликованы спутниковые снимки военной инфраструктуры в катарском Аль-Удейде.

Тегеран разработал стратегию долгой войны. Фото © ТАСС / АР /Vahid Salemi

Крупнейшая американская база в Персидском заливе в руинах. Иранские ракеты разрушили ангары и укрытия для самолётов. Повреждены парковки для авиации и вспомогательные строения. Также зафиксированы атаки по базам американской армии в Бахрейне, Кувейте и по отелю в иракском Эрбиле, где, предположительно, находились солдаты ВС США. Примечательно, что по объекту в Ираке ударили союзники Ирана — бригады «Стражи крови».

В Дубае был нанесён удар по расположению военных США, где находилось больше 160 человек. По предварительным данным, погибли 40 человек, а ранения получили около 70, заявили в КСИР.

Под раздачу попали и курды. Их базы в Ираке атаковали силы КСИР. Издание Axios сообщает, что Дональд Трамп хочет привлечь курдские отряды к боевым действиям. Якобы он уже провёл телефонные переговоры с лидерами подразделений.

Саудовская Аравия: удары по нефтедобыче и Посольству США

В Саудовской Аравии был атакован нефтеперерабатывающий завод ARAMCO в Рас-Таннуре. Сначала множество СМИ сообщало о том, что за ударом стояли иранские вооружённые силы, но затем в Исламской Республике заявили о непричастности к инциденту.

Пожар в здании посольства США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Видео © Telegram / SHOT

По сообщениям иранского агентства Tasnim, за атакой стоит Израиль. Завод же остановил свою работу из-за повреждений. Отметим, что это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. За сутки на нём обрабатывают до 550 тысяч баррелей в день.

Также в столице монархии — Эр-Рияде — иранские беспилотники ударили по посольству США. В здании не было людей, и никто не пострадал, сообщило американское СМИ, но Трамп уже пригрозил ответом.

— Скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за гибель американских военнослужащих, — заявил американский президент.

Бахрейн: ввод войск стран Персидского залива и горящий мост

В Сети опубликовали видео с вводом в Бахрейн войск структуры «Щит полуострова» — военной организации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

— Это вызвано не только ударами Ирана по целям в Бахрене, но и растущей нестабильность внутри самого Бахрейна. В последние сутки отмечаются нападения групп местных шиитов на разные объекты, в том числе полицейские участки, — пишут авторы канала «Военный осведомитель».

Спустя некоторое время Иран атаковал 25-километровый мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Представитель Бахрейна заявил, что системы противовоздушной обороны страны перехватили в небе 70 баллистических ракет и 59 беспилотников. В ответ в КСИР сообщили, что атаковали американскую базу в монархии. 20 дронов и три ракеты ударили по зданию командования, штабу и топливным резервуарам.

ОАЭ: кризис благополучия арабской монархии и вывоз российских туристов

Каждую минуту Дубай теряет примерно 1 миллион долларов. В эмирате разгорается кризис из-за проблем с работой аэропортов. Множество туристов не могут покинуть страну.

Американские СМИ сообщают, что Объединённые Арабские Эмираты и Катар на фоне убытков из-за конфликта уговаривают США перестать бомбить Иран и сесть за стол переговоров. Кроме того, у Катара заканчиваются запасы ракет к установке ПВО «Patriot».

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что аэропорты в Арабских Эмиратах работают с перебоями, но все запланированные на 3 марта авиарейсы в Москву, Екатеринбург и Казань состоятся. Первый самолёт из Дубая вылетел в столицу России с полной загрузкой. На его борту 159 пассажиров.

Испания — против, НАТО — в стороне

Премьер-министр Испании Педро Санчез осудил удары Израиля и США по Ирану. Он отказался участвовать в операции и запретил использовать американо-испанские базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для ударов по Исламской Республике. Испания стала первой страной НАТО, которая отказалась поддержать Вашингтон.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что силы организации не будут участвовать в военной кампании против Ирана. Но он поддержал Трампа и Нетаньяху, заявив, что ближневосточное государство представляет угрозу для своих соседей и Европы.

Напомним, что Израиль и США поддержала Великобритания, разрешив использовать свои военные базы на Кипре. Франция готова защищать монархии Персидского залива, а Германия поддержит Израиль.

Авторы Артём Артёмов