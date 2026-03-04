Владимир Путин
Регион
4 марта, 10:18

В Саудовской Аравии заявили о попытке БПЛА атаковать завод Saudi Aramco

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Саудовская Аравия отчиталась о новой атаке на свои нефтяные объекты. Беспилотник целился в завод нефтегиганта Saudi Aramco в городе Рас-Таннура.

В Министерстве обороны королевства подтвердили попытку удара, но заверили, что обошлось без последствий — ущерба предприятию нет. Ранее в СМИ просочилась информация, что объект поразил неизвестный снаряд.

Секретный офис ЦРУ в Эр-Рияде повреждён при атаке БПЛА
Ранее Life.ru писал, что удар дрона привёл к взрыву и пожару на территории посольства США в Эр-Рияде. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар был нанесён дроном-камикадзе. Людей внутри в момент атаки не было.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

