В Саудовской Аравии заявили о попытке БПЛА атаковать завод Saudi Aramco

Саудовская Аравия отчиталась о новой атаке на свои нефтяные объекты. Беспилотник целился в завод нефтегиганта Saudi Aramco в городе Рас-Таннура.

В Министерстве обороны королевства подтвердили попытку удара, но заверили, что обошлось без последствий — ущерба предприятию нет. Ранее в СМИ просочилась информация, что объект поразил неизвестный снаряд.