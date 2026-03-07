Американская зенитно-ракетная установка Patriot могла стать целью удара со стороны Ирана на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом у себя в соцсети X сообщил журналист Райан Грим, опубликовавший снимки, на которых запечатлена горящая военная техника.

Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ. Фото © X / ryangrim

На фотографиях, предоставленных источником, видна повреждённая и охваченная пламенем техника, а также пробитая крыша ангара. По утверждению автора, это последствия атаки на американский комплекс ПВО, дислоцированный в ОАЭ. Официального подтверждения этой информации от властей США или ОАЭ пока не поступало.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о существенном наращивании объёмов выпуска продукции военно-промышленного комплекса США. Соответствующее заявление он сделал 6 марта по итогам встречи с руководителями крупнейших оборонных корпораций. По словам республиканца, производственные мощности начали увеличиваться ещё за три месяца до совещания.