Регион
6 марта, 22:18

Трамп: Американский ВПК ускорил производство вооружений три месяца назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский президент Дональд Трамп сообщил о существенном наращивании объёмов выпуска продукции военно-промышленного комплекса США. Соответствующее заявление он сделал 6 марта в своей социальной сети Truth Social по итогам встречи с руководителями крупнейших оборонных корпораций. По словам республиканца, производственные мощности начали увеличиваться ещё за три месяца до совещания.

«Расширение производства началось за три месяца до встречи, и заводы и производство многих из этих видов оружия уже идут полным ходом. У нас практически неограниченные запасы боеприпасов средней и высшей средней грузоподъёмности, которые мы, например, используем в Иране, а недавно и в Венесуэле», — рассказал Трамп.

В ходе встречи с главой государства представители оборонных компаний согласились в четыре раза увеличить выпуск вооружений, которые сам президент охарактеризовал как «оружие высочайшего класса». Среди участников совещания были гендиректора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Обсуждались текущие темпы производства и графики будущих поставок. Также была достигнута договорённость о проведении повторной встречи через два месяца для контроля за выполнением намеченных планов.

Politico: Часть республиканцев ищет нового лидера вместо Дональда Трампа

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения. В ответ Трамп выгнал «сбившегося с пути» Карлсона из MAGA.

