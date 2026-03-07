Трамп: Американский ВПК ускорил производство вооружений три месяца назад

Американский президент Дональд Трамп сообщил о существенном наращивании объёмов выпуска продукции военно-промышленного комплекса США. Соответствующее заявление он сделал 6 марта в своей социальной сети Truth Social по итогам встречи с руководителями крупнейших оборонных корпораций. По словам республиканца, производственные мощности начали увеличиваться ещё за три месяца до совещания.

«Расширение производства началось за три месяца до встречи, и заводы и производство многих из этих видов оружия уже идут полным ходом. У нас практически неограниченные запасы боеприпасов средней и высшей средней грузоподъёмности, которые мы, например, используем в Иране, а недавно и в Венесуэле», — рассказал Трамп.

В ходе встречи с главой государства представители оборонных компаний согласились в четыре раза увеличить выпуск вооружений, которые сам президент охарактеризовал как «оружие высочайшего класса». Среди участников совещания были гендиректора BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Обсуждались текущие темпы производства и графики будущих поставок. Также была достигнута договорённость о проведении повторной встречи через два месяца для контроля за выполнением намеченных планов.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения. В ответ Трамп выгнал «сбившегося с пути» Карлсона из MAGA.