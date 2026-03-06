Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
6 марта, 10:07

Трамп выгнал «сбившегося с пути» Карлсона из MAGA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman, © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон больше не связан с движением MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»). Так он прокомментировал критику телеведущего в адрес военной операции против Ирана.

«Такер сбился с пути. Я уже давно знал, что он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну вновь великой. MAGA означает, что США ставятся на первое место, Такер больше не имеет с этим ничего общего», — написал Трамп.

По мнению главы Белого дома, движение MAGA остаётся ключевой политической силой, ориентированной на приоритет национальных интересов США. При этом Трамп дал понять, что позиция Карлсона больше не соответствует этой повестке.

Politico: Часть республиканцев ищет нового лидера вместо Дональда Трампа

Ранее американский журналист Такер Карлсон, который известен своей поддержкой Трампа, резко раскритиковал действия США против Ирана. Он назвал происходящее «абсолютно отвратительной злой войной» и заявил, что конфликт ведётся исключительно в интересах Израиля. По его мнению, инициатива военных действий исходила именно от израильской стороны, а не от Соединённых Штатов.

Милена Скрипальщикова
