Politico: Часть республиканцев ищет нового лидера вместо Дональда Трампа

Внутри Республиканской партии США нарастает раскол: группа сторонников сдерживания в вопросе войны с Ираном намерена найти нового лидера, способного противостоять курсу Дональда Трампа. Как сообщает Politico, этот конфликт грозит расколоть ключевой элемент администрации на фоне давления, требующего продолжения военных действий против Ирана без ввода наземных войск.

Нынешнюю ситуацию во внешнеполитических кругах, ориентированных на Трампа, директор по исследованиям Института Катона Джастин Логан описывает как период страха и полной неопределённости.

Кроме того, по словам эксперта, есть немало тех, кто метил на должности в администрации или сохранял такие амбиции, а теперь вынужден задуматься, нужно ли им это вообще, и в ожидании ответа предпочитают держать язык за зубами.

Однако не все настроены к Трампу негативно. Недавно в Белом доме около 20 пасторов помолились о ниспослании силы президенту США. Участники встречи просили о покровительстве для американского лидера и всех военнослужащих страны. Собравшиеся обратились к небесам с просьбой о благодати для войск и защите для каждого мужчины и женщины, несущих службу в армии. Во время таинства присутствующие стояли в кругу, взявшись за руки.