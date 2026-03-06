Владимир Путин
Регион
6 марта, 00:44

В Белом доме около 20 пасторов помолились о ниспослании силы Трампу

Обложка © X / Dan Scavino

В Овальном кабинете в Белом доме произошла коллективная молитва с участием около 20 религиозных лидеров из различных штатов. Они собрались, чтобы обратиться к богу с просьбой о «ниспослании силы» президенту США Дональду Трампу. Видеозапись была опубликована замглавы администрации Дэном Скавино.

Массовая молитва за Трампа. Видео © X / Dan Scavino

Во время обращения участники просили даровать американскому лидеру силу, необходимую для управления государством, а также благодать и покровительство для войск США. В молитвенном тексте прозвучала просьба о защите для всех мужчин и женщин, проходящих службу в Вооружённых силах. Во время молитвы участники стояли рядом, держась друг за друга.

Трамп готов принять помощь любой страны в операции против Ирана

А ранее Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с требованием помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам республиканца, Герцог пять раз обещал ему это за последний год, но так и не сдержал слово. Теперь американский лидер отказывается встречаться с иностранным коллегой, пока тот не выполнит обещанное. В Израиле эти слова опровергли: никаких гарантий помилования президент не давал.

