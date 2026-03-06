Американский лидер Дональд Трамп объявил об отставке Кристи Ноэм с поста главы министерства внутренней безопасности и выдвинул на эту должность кандидатуру члена Сената Конгресса Маркуэйна Маллина (республиканец от штата Оклахома).

«Я рад сообщить, что высоко уважаемый сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта станет новым министром внутренней безопасности США», — написал президент США в социальной сети Truth Social.

По словам республиканца, Кристи Ноэм после ухода из министерства внутренней безопасности станет руководителем новой правительственной структуры, созданной для обеспечения безопасности в Западном полушарии.

Ранее предприниматель и миллиардер из Объединённых Арабских Эмиратов Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к Дональду Трампу, задав американскому лидеру ряд острых вопросов, касающихся военной эскалации в регионе. Бизнесмен поинтересовался, учитывал ли глава Белого дома возможный сопутствующий ущерб перед тем, как «нажать на курок», и задумывался ли о том, что первыми от этого пострадают именно страны Ближнего Востока.