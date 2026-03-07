В иракской провинции Басра произошёл пожар на химическом складе. Объект принадлежит американской компании Halliburton. Об этом сообщил телеканал As-Sumaria.

В Ираке загорелся химический склад американской компании после удара БПЛА. Видео © X / Ahmed Rasheed

По данным представителей служб безопасности, склады компании подверглись атаке боевого беспилотника. Инцидент произошёл около населённого пункта аль-Бурджасия. Какие именно химические вещества хранились на складе, не уточняется. Информации о повреждениях или возможных пострадавших также нет.

Ранее официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи сделал заявление по поводу действий США. Он утверждает, что американцы применили против Ирана вооружение из резервов, которые хранились для третьей мировой войны. По его словам, Иран готов использовать более современные средства против США и Израиля. Представитель военного ведомства добавил, что армия страны работает над ответными действиями и вскоре сообщит народу «добрую весть».