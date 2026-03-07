Владимир Путин
6 марта, 23:57

США и Израиль нанесли удары по аэропорту «Мехрабад» в Тегеране

Обложка © X / SprinterPress

В ночь на 7 марта западная часть Тегерана подверглась интенсивным авиаударам со стороны Израиля и Соединённых Штатов. По данным очевидцев, мощные взрывы прогремели в районе международного аэропорта «Мехрабад», где вспыхнули сильные пожары. Информация о жертвах и масштабах разрушений пока уточняется. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

США и Израиль нанесли удары по аэропорту «Мехрабад» в Тегеране. Видео © X / NiohBerg

«США и Израиль несколько минут назад провели одну из самых жестоких атак по территории аэропорта «Мехрабад» в Тегеране. Была слышна серия взрывов», — сказано в публикации.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении новой фазы операции «Обещание правды 4». В заявлении военных говорится, что все три выпущенные ракеты успешно поразили намеченные цели в Тель-Авиве.

Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ
Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ

В Генштабе Ирана сообщили, что США применили против страны вооружение, которое ранее хранилось на случай третьей мировой войны. Заявление сделал официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи. По его словам, американская сторона задействовала широкий арсенал вооружений, включая системы из стратегических резервов.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

