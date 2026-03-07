Генштаб Ирана: США применили против Тегерана оружие для «третьей мировой войны»

Армия Ирана заявила, что США применили против страны вооружение, которое ранее хранилось на случай третьей мировой войны. Заявление сделал официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи. По его словам, американская сторона задействовала широкий арсенал вооружений, включая системы из стратегических резервов.

«Американцы испытали всё своё оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», — сказал Шекарчи иранскому агентству Fars.

Представитель Генерального штаба также отметил, что Иран готов применить более современное вооружение против США и Израиля. По его словам, армия страны продолжает работу и готовит ответные действия. Шекарчи добавил, что иранские военные намерены вскоре сообщить населению «добрую весть».

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о числе погибших гражданских лиц. По данным отчёта Иранского общества Красного Полумесяца, не менее 1332 мирных жителей стали жертвами атак США и Израиля. В числе погибших есть женщины и дети. Тысячи получили ранения.