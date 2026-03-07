Владимир Путин
6 марта, 21:43

Иравани: Жертвами ударов в Иране стали не менее 1332 мирных жителей

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Не менее 1 332 гражданских лиц погибли в Иране в результате атак США и Израиля. Об этом сообщил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Согласно последнему отчёту Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1 332 гражданских, включая женщин и детей, погибли. Тысячи были ранены», — поделился информацией Иравани с журналистами.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио разошлись в вопросе отправки войск Соединённых Штатов в Иран по просьбе Израиля. Как сообщают источники, глава Пентагона поддерживает предложение, в то время как госсекретарь обеспокоен перспективой затяжного вовлечения США. Власти Штатов прорабатывают вариант задействования групп спецназначения для нейтрализации членов КСИР и участников иранской ядерной программы на территории Ирана.

