Иравани: Жертвами ударов в Иране стали не менее 1332 мирных жителей

Не менее 1 332 гражданских лиц погибли в Иране в результате атак США и Израиля. Об этом сообщил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Согласно последнему отчёту Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1 332 гражданских, включая женщин и детей, погибли. Тысячи были ранены», — поделился информацией Иравани с журналистами.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио разошлись в вопросе отправки войск Соединённых Штатов в Иран по просьбе Израиля. Как сообщают источники, глава Пентагона поддерживает предложение, в то время как госсекретарь обеспокоен перспективой затяжного вовлечения США. Власти Штатов прорабатывают вариант задействования групп спецназначения для нейтрализации членов КСИР и участников иранской ядерной программы на территории Ирана.