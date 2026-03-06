В ООН не смогли оценить ракетный удар по начальной школе в Иране

Организация Объединённых Наций не имеет возможности самостоятельно оценить последствия удара по начальной школе в иранском городе Минаб. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

При этом он подчеркнул, что отсутствие такой возможности не означает, что расследование не должно проводиться. Дюжаррик добавил, что в условиях конфликта передвижение сотрудников ООН по территории Ирана «крайне ограничено». В настоящее время в Исламской республике работают 458 сотрудников всемирной организации.

По данным заместителя генерального секретаря ООН Тома Флетчера, общее число погибших в Иране превысило тысячу человек. Кроме того, повреждения получили более 100 гражданских объектов.

Флетчер также сообщил, что провёл переговоры с постоянным представителем Ирана при ООН. «Я подтвердил готовность ООН помочь гражданскому населению, нуждающемуся в гуманитарной поддержке», — заявил замгенсека.

Как сообщалось ранее, 28 февраля, в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Жертвами трагедии стали до 180 человек, в том числе десятки школьниц. Власти Ирана заявляют, что личности пилотов, участвовавших в атаке, уже установлены. В то же время в США начато собственное расследование инцидента. Американская сторона, по данным СМИ, уже практически не опровергает возможную причастность своих военных к гибели школьниц.