Американские военные атаковали начальную школу в Иране через базу в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс удар по американской авиабазе в ОАЭ в ответ на атаку по школе на юге страны. Об этом сообщает агентство Fars.

В заявлении военного крыла Ирана уточняется, что целью стала база «Аль-Дафра», с которой, по данным КСИР, было совершено нападение на начальную школу «Шаджаре Тайебе». В результате того обстрела погибли 165 учениц.