IRIB: Израильских десантников в форме армии Ливана рассекретили при высадке

Израильские десантники были окружены в Ливане после неудачной попытки маскировки. Об этом пишет IRIB. По данным иранского агентства, инцидент произошёл в долине Бекаа.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа. <...> Судьба израильских сил, которые приземлились в Наби-Шите и были окружены, пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о попытке Израиля высадить десант на границе Ливана и Сирии. Вертолёты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, где продолжаются тяжёлые бои, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных. Столкновения идут с применением противотанковых ракет.