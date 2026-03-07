Владимир Путин
Файлы Эпштейна
7 марта, 03:25

IRIB: Израильских десантников в форме армии Ливана рассекретили при высадке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Израильские десантники были окружены в Ливане после неудачной попытки маскировки. Об этом пишет IRIB. По данным иранского агентства, инцидент произошёл в долине Бекаа.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа. <...> Судьба израильских сил, которые приземлились в Наби-Шите и были окружены, пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о попытке Израиля высадить десант на границе Ливана и Сирии. Вертолёты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, где продолжаются тяжёлые бои, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных. Столкновения идут с применением противотанковых ракет.

Антон Голыбин
