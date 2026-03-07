Госдеп США одобрил продажу 12 тысяч авиабомб Израилю на сумму в $151,8 миллиона

Соединённые Штаты разрешили продажу авиабомб Израилю. Об этом заявил Государственный департамент США. Ведомство сообщило об одобрении сделки на 151,8 миллиона долларов.

«Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи по линии иностранных военных продаж правительству Израиля боеприпасов и сопутствующего оборудования», — указано в пресс-релизе.

Израиль, как сообщили в Госдепартаменте, направил запрос на закупку 12 тысяч корпусов авиационных бомб общего назначения BLU-110A/B. Каждая из них весит около 1 тысячи фунтов, что соответствует примерно 454 кг.

Ранее армия Израиля ранее раскрыла подробности масштабного удара по объекту в центре Тегерана. В операции участвовали более пятидесяти истребителей. Самолёты сбросили свыше ста боеприпасов по подземному комплексу, который, по данным израильских военных, использовался руководством Ирана. Целью стал крупный командный бункер, расположенный под землёй. По утверждению израильской стороны, сооружение создавалось для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.