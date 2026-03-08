Владимир Путин
Регион
7 марта, 23:41

ЦАХАЛ нанесла удар по ракетной установке «Хезболлах», обстреливавшей Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Zeitler

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, целью стала ракетная установка, с которой ранее был произведён обстрел израильских населённых пунктов.

«Недавно по населённым пунктам Галилеи были выпущены ракеты. Вскоре после этого Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила ракетную установку, из которой были выпущены ракеты», — сообщили военные.

В ведомстве подчеркнули, что силы ЦАХАЛ продолжат решительные действия против ливанского шиитского формирования.

Ранее в Сети появились кадры работы сил противовоздушной обороны в небе над израильским городом Кирьят-Шмона, который расположен приблизительно в 150 километрах от Тель-Авива. Как сообщают очевидцы, «Железный купол» пытается перехватить ракеты, запущенные, предположительно, группировкой «Хезболла»

