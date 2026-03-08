Беспилотники атаковали военную базу США рядом с аэропортом в Эрбиле

Американская военная база, расположенная рядом с аэропортом в иракском городе Эрбиль, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Такой информацией делится Reuters, ссылаясь на источники в неназванной службе безопасности.

«Дрон атаковал военную базу США рядом с аэропортом Эрбиля», — говорится в публикации.

Незадолго до этого иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара с использованием твердотопливных ракет по военному объекту Соединённых Штатов, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о «сюрпризах» Израиля, которые могут пошатнуть власть в Иране. По его словам, израильское руководство продолжает предпринимать шаги, направленные на изменение ситуации вокруг Ирана. Премьер подчеркнул, что действия Израиля должны создать условия, при которых жители страны смогут самостоятельно определить своё политическое будущее. Нетаньяху также обратился к представителям силовых структур Ирана. Он заявил, что те, кто сложит оружие, не пострадают.