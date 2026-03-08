Нетаньяху заявил о «сюрпризах» Израиля, которые могут пошатнуть власть в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии у страны дополнительных мер давления на руководство Ирана. Политик выступил с видеообращением к гражданам страны.

«У нас есть сюрпризы, чтобы пошатнуть режим. <...> Мы создаём условия, которые позволят иранскому народу самим определить своё будущее», — заявил Нетаньяху в видеообращении к нации.

По его словам, израильское руководство продолжает предпринимать шаги, направленные на изменение ситуации вокруг Ирана. Премьер подчеркнул, что действия Израиля должны создать условия, при которых жители страны смогут самостоятельно определить своё политическое будущее. Нетаньяху также обратился к представителям силовых структур Ирана. Он заявил, что те, кто сложит оружие, не пострадают.

Ранее государственный департамент США одобрил крупную продажу вооружений Израилю. Американское внешнеполитическое ведомство дало согласие на сделку. Её стоимость оценивается в 151,8 миллиона долларов. Предметом продажи стали корпуса авиационных бомб. Израиль запросил 12 тысяч единиц боеприпасов общего назначения типа BLU-110A/B. Масса каждой такой бомбы составляет около 454 килограммов.