Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 18:51

Президент Израиля рассказал, направят ли войска в Иран для наземной операции

Президент Израиля заявил об отсутствии планов на наземную операцию в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израиль не намерен вводить войска в Иран для проведения наземной операции. Об этом в эфире Fox News заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Отвечая на вопрос журналиста, он также выразил уверенность, что и США не станут отправлять своих военных в Иран. Таким образом Герцог опроверг предположения о возможном наземном вторжении союзников.

США срочно перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, опробованные на Украине
США срочно перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, опробованные на Украине

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что американское командование, возможно, готовится к наземной операции в Иране. На это может указывать внезапная отмена манёвров 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Официального приказа о выдвижении пока нет, но один из военных чиновник на условиях анонимности признал: «Мы все к чему-то готовимся, на всякий случай».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar