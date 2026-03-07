Президент Израиля рассказал, направят ли войска в Иран для наземной операции

Израиль не намерен вводить войска в Иран для проведения наземной операции. Об этом в эфире Fox News заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Отвечая на вопрос журналиста, он также выразил уверенность, что и США не станут отправлять своих военных в Иран. Таким образом Герцог опроверг предположения о возможном наземном вторжении союзников.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что американское командование, возможно, готовится к наземной операции в Иране. На это может указывать внезапная отмена манёвров 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Официального приказа о выдвижении пока нет, но один из военных чиновник на условиях анонимности признал: «Мы все к чему-то готовимся, на всякий случай».