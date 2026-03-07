Владимир Путин
7 марта, 11:12

Появилась информация, что США готовятся к наземной операции в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

США могут рассматривать подготовку к возможной наземной операции в Иране. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в военном ведомстве. По данным издания, одним из признаков может быть внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования.

При этом официального приказа о выдвижении подразделения на боевую задачу не поступало. 82-я дивизия считается одним из самых мобильных соединений армии США. Она способна перебрасываться в любую точку мира примерно в течение 18 часов.

Как отметил неназванный военный чиновник, «мы все к чему-то готовимся, на всякий случай». Издание также указывает, что администрация президента Дональда Трампа не исключала возможности наземной операции. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявляла, что отправка войск в Иран «не является частью текущего плана», однако полностью исключать такой вариант нельзя.

Для сравнения, во время войны с Ираком в 1991 году США сосредоточили более 500 тысяч военнослужащих, а вместе с союзниками — до 700 тысяч. В 2003 году численность группировки составляла около 200 тысяч человек.

Посольство РФ сообщило об отсутствии пострадавших россиян в Иране

Ранее Life.ru писал, что США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану. Авианосец USS George H. W. Bush («Джордж Буш») получил приказ следовать в восточную часть Средиземного моря. Недавно корабль завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина).

