Появилась информация, что США готовятся к наземной операции в Иране

США могут рассматривать подготовку к возможной наземной операции в Иране. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в военном ведомстве. По данным издания, одним из признаков может быть внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования.

При этом официального приказа о выдвижении подразделения на боевую задачу не поступало. 82-я дивизия считается одним из самых мобильных соединений армии США. Она способна перебрасываться в любую точку мира примерно в течение 18 часов.

Как отметил неназванный военный чиновник, «мы все к чему-то готовимся, на всякий случай». Издание также указывает, что администрация президента Дональда Трампа не исключала возможности наземной операции. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявляла, что отправка войск в Иран «не является частью текущего плана», однако полностью исключать такой вариант нельзя.

Для сравнения, во время войны с Ираком в 1991 году США сосредоточили более 500 тысяч военнослужащих, а вместе с союзниками — до 700 тысяч. В 2003 году численность группировки составляла около 200 тысяч человек.

Ранее Life.ru писал, что США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану. Авианосец USS George H. W. Bush («Джордж Буш») получил приказ следовать в восточную часть Средиземного моря. Недавно корабль завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина).