США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану

Соединённые Штаты наращивают военно-морскую группировку в регионе Ближнего Востока в рамках операции против Ирана. Как сообщил телеканал Fox News, авианосец USS George H. W. Bush («Джордж Буш») получил приказ следовать в восточную часть Средиземного моря.

Недавно корабль завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина). Ожидается, что в ближайшее время он пересечёт Атлантический океан и присоединится к ударной группе.

Ранее Пентагон уже направил к берегам Ближнего Востока два других авианосца — USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») и USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). Общее количество американских авианосцев в зоне конфликта достигнет трёх.

Ранее Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана. По словам президента Штатов, американские военные обнаруживают и ликвидируют иранские ракетные установки в течение четырёх минут после их выстрела.