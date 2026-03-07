Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 06:08

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

Соединённые Штаты наращивают военно-морскую группировку в регионе Ближнего Востока в рамках операции против Ирана. Как сообщил телеканал Fox News, авианосец USS George H. W. Bush («Джордж Буш») получил приказ следовать в восточную часть Средиземного моря.

Недавно корабль завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина). Ожидается, что в ближайшее время он пересечёт Атлантический океан и присоединится к ударной группе.

Ранее Пентагон уже направил к берегам Ближнего Востока два других авианосца — USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») и USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). Общее количество американских авианосцев в зоне конфликта достигнет трёх.

Иран заявил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн»
Иран заявил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн»

Ранее Трамп заявил, что США потопили 24 корабля и якобы уничтожили все самолёты Ирана. По словам президента Штатов, американские военные обнаруживают и ликвидируют иранские ракетные установки в течение четырёх минут после их выстрела.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • ближнийвосток
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar