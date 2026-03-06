Владимир Путин
6 марта, 19:31

Иран заявил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн»

Обложка © Wikipedia / Photographer&#x27;s Mate 3rd Class Jordon R. Beesley

Американский авианосец Abraham Lincoln атакован иранскими военными. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Исламской Республики.

«Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln», — приводит заявление армии гостелерадиокомпания.

5 марта КСИР также отчитался об ударе дронов по авианосцу США в Оманском заливе. Целью удара стал «Авраам Линкольн», который, по данным Тегерана, подошёл к морским рубежам страны на расстояние 340 километров. В заявлении подчёркивается, что корабль пытался установить контроль над акваторией. Однако после атаки ВМС КСИР судно было вынуждено ретироваться.

