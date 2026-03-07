Владимир Путин
7 марта, 10:52

Посольство РФ сообщило об отсутствии пострадавших россиян в Иране

Обложка © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH

Российское посольство в Тегеране сообщило, что среди граждан России в Иране нет жертв и пострадавших. Об этом рассказали в дипмиссии. По словам представителей посольства, обстановка в столице страны остаётся стабильной.

«Обстановка в Тегеране в целом остается стабильной. Госучреждения и магазины работают. Антиправительственных выступлений оппозиции по стране не фиксируем. На данный момент жертв и пострадавших среди российских граждан нет», цитирует сообщение посольства ТАСС.

Также дипломаты сообщили, что в стране не фиксируют антиправительственных выступлений оппозиции. Дипломаты и административно-технический персонал продолжают работу на местах.

Ранее Life.ru писал, что российская сторона приняла решение о временном вывозе членов семей сотрудников посольства в Иране, при этом дипломатический состав продолжает выполнять свои функции в полном объёме. Основное ядро посольства, состоящее преимущественно из мужчин-дипломатов, остаётся на своих постах и продолжает работу.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

