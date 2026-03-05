МИД: Из Посольства РФ в Иране эвакуировали только женщин и детей
Обложка © iran.mid.ru
Российская сторона приняла решение о временном вывозе членов семей сотрудников посольства в Иране, при этом дипломатический состав продолжает выполнять свои функции в полном объёме. Подробности изменений в работе дипмиссии привёл заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в разговоре с представителями СМИ.
«Пока мы эвакуировали только женщин и детей, целая партия буквально прошлой ночью пересекла границу с Азербайджаном и вылетела в Москву рейсом МЧС», — сказал он.
По словам замминистра, в настоящий момент основное ядро посольства, состоящее преимущественно из мужчин-дипломатов, остаётся на своих постах и продолжает обеспечивать функционирование дипломатического представительства.
Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Ленкорань в Азербайджане. Он вывез россиян, эвакуированных из Ирана. Среди 117 пассажиров было 54 ребёнка. В полёте граждан сопровождали врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Специалисты были готовы оказать необходимую помощь.
