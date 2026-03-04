246 россиян эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном

Россияне возвращаются на родину из Ирана, пересекая границу с Азербайджаном. Всего 246 наших сограждан были эвакуированы таким путём, начиная с момента первой атаки Израиля и США на Тегеран. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА.

В статье приводятся данные, что с 28 февраля до 10:00 4 марта из Ирана на территорию Азербайджана было вывезено в общей сложности 1161 человек, в том числе среди них 224 азербайджанца, а остальные — граждане других стран.

Напомним, самолёт Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Ленкорань в Азербайджане. Он вывез россиян, эвакуированных из Ирана через наземные пункты на границе. Среди 117 пассажиров было 54 ребёнка. В полёте граждан сопровождали врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Специалисты были готовы оказать необходимую помощь. В целом для эвакуации из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян.