Спецборт МЧС вывез из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран
Обложка © Wikimedia / Dmitry Petrov
Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорань, чтобы доставить в Москву 117 российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
На борту — 54 ребёнка. В перелёте россиян сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС, готовые оказать необходимую помощь. Эвакуация организована по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.
Баку оказывает активную помощь в эвакуации россиян из Ирана. 1 марта республика выдала гражданам РФ порядка 500 разрешений на въезд в страну с иранской территории. В тот же день этим маршрутом эвакуировались 35 наших соотвечественников, 2 марта — ещё 39.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.