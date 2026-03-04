Спецборт МЧС вывез из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорань, чтобы доставить в Москву 117 российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На борту — 54 ребёнка. В перелёте россиян сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС, готовые оказать необходимую помощь. Эвакуация организована по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.