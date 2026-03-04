Владимир Путин
3 марта, 22:17

Спецборт МЧС вывез из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран

Обложка © Wikimedia / Dmitry Petrov

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорань, чтобы доставить в Москву 117 российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На борту — 54 ребёнка. В перелёте россиян сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС, готовые оказать необходимую помощь. Эвакуация организована по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Оверчук встретился с Алиевым и поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Баку оказывает активную помощь в эвакуации россиян из Ирана. 1 марта республика выдала гражданам РФ порядка 500 разрешений на въезд в страну с иранской территории. В тот же день этим маршрутом эвакуировались 35 наших соотвечественников, 2 марта — ещё 39.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

