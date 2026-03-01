Владимир Путин
Регион
1 марта, 20:57

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 россиян

Обложка © Unsplash / Alex Escu

По меньшей мере 35 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Граждане РФ пересекли границу через Астаринский погранично-таможенный пункт. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

«На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо принял — дали горячий чай и сладости. За это благодарны», — рассказал агентству россиянин Александр Давыдов, который был в Иране по работе.

Российских туристов выпускают из ОАЭ в Оман только на автомобилях
Ранее Life.ru писал, что россияне могут выехать из Ирана в Азербайджан и Армению, а из Израиля — в Египет и Иорданию. С учётом закрытия воздушного пространства, россияне могут выехать, используя наземные маршруты через сопредельные страны. Для выезда из Ирана действует пограничный переход «Астара» в направлении Азербайджана. Альтернативой служат КПП «Нурдуз»/«Агарак» для следования в Армению. Азербайджан уже одобрил примерно 500 заявок от российских граждан, которым требуется пересечь границу при выезде с территории Ирана.

