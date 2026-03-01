Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 россиян

По меньшей мере 35 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Граждане РФ пересекли границу через Астаринский погранично-таможенный пункт. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

«На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо принял — дали горячий чай и сладости. За это благодарны», — рассказал агентству россиянин Александр Давыдов, который был в Иране по работе.