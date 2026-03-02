Владимир Путин
2 марта, 15:31

Оверчук встретился с Алиевым и поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Обложка © Сайт президента Азербайджана

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

В ходе беседы российская сторона передала искреннюю признательность руководству республики за оперативное содействие в эвакуации граждан РФ с территории Ирана. Детали эвакуационных мероприятий не уточняются.

Напомним, накануне Азербайджан одобрил порядка 500 заявок от россиян, которые хотели выехать через республику через Иран. В тот же день стало известно, что в Азербайджан эвакуировались 35 наших соотечественников, а сегодня стало известно об эвакуации ещё 39 россиян.

