Оверчук встретился с Алиевым и поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

В ходе беседы российская сторона передала искреннюю признательность руководству республики за оперативное содействие в эвакуации граждан РФ с территории Ирана. Детали эвакуационных мероприятий не уточняются.