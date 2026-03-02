Владимир Путин
2 марта, 13:40

Россиянам предложили новый маршрут для эвакуации из Ирана через Туркмению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

Посольство России в Ашхабаде сообщило о возможности выехать из Ирана автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Маршрут предназначен для тех соотечественников, кто не может вылететь прямыми рейсами из-за текущей обстановки.

«Дорогие соотечественники! Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Выезд возможен только через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе», — говорится в сообщении дипмиссии.

Куда идти россиянам при выселении из отеля в ОАЭ, когда небо закрыто: инструкция РСТ
Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и ОАЭ. В Эмиратах остаются десятки тысяч российских туристов, у 20 тысяч из них уже закончились туры. Опасаясь эскалации, некоторые пытаются уехать через Оман и Саудовскую Аравию. Генконсульство РФ призвало не рисковать. Тем временем отели продолжают выселять гостей — люди ночуют прямо на парковках.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Туркменистан
  • Мировая политика
  • Политика
