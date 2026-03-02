Россияне ночуют на парковках в ОАЭ после выселения из отелей из-за «важных гостей»

Российских туристов выгоняют из отелей в ОАЭ на улицу, несмотря на воздушную угрозу. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пострадавших соотечественников.

Туристка спит на парковке в Дубае. Фото © Telegram / SHOT

В ряде городов, включая Дубай и Эль-Фуджайру, постояльцам вручили уведомления с требованием освободить номера. Причина — приезд новых гостей, которых отели ставят в приоритет. Один из таких случаев зафиксирован в Radisson Blu Resort Fujairah.

Одновременно туристов предупредили о приостановке шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами. Люди оказались в ловушке, ведь вылететь они не могут, а жить негде. Некоторые россияне вынуждены ночевать на парковках в Дубае, пытаясь самостоятельно найти убежище.

Ранее Life.ru рассказывал, что несколько десятков россиян оказались в ловушке на круизном лайнере в Дубае из-за продолжающихся ударов Ирана. Туристы решили попробовать покинуть страну, но аэропорты оказались закрыты.