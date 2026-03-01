Россияне столкнулись с проблемой снятия наличных на фоне ударов Ирана по Дубаю

В Объединённых Арабских Эмиратах остаются десятки тысяч российских туристов, и они сталкиваются с трудностями при попытке переждать иранские атаки. После начала конфликта и закрытия аэропортов наша соотечественница Мария смогла снять новый отель с помощью родной банковской карты через сервис бронирования. Правда, действующие санкции против банков из РФ мешают ей обеспечивать себя всем необходимым — «рубли есть, но купить всё равно ничего не можешь».