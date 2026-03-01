Россияне столкнулись с проблемой снятия наличных на фоне ударов Ирана по Дубаю
В Объединённых Арабских Эмиратах остаются десятки тысяч российских туристов, и они сталкиваются с трудностями при попытке переждать иранские атаки. После начала конфликта и закрытия аэропортов наша соотечественница Мария смогла снять новый отель с помощью родной банковской карты через сервис бронирования. Правда, действующие санкции против банков из РФ мешают ей обеспечивать себя всем необходимым — «рубли есть, но купить всё равно ничего не можешь».
«Наличных средств уже не осталось, и [cейчас мы] ищем способы как вообще сейчас обналичить деньги с российской карты, потому что это, наверное, самая большая проблема», — призналась собеседница РИА «Новости».
Напомним, ответные иранские удары по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Эмираты. В стране остаётся много российских туристов, и у порядка 20 тысяч наших соотечественников уже истекли сроки туров. Некоторые, опасаясь конфликта, пытаются покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию, но в Генконсульстве РФ призвали сограждан не рисковать. А некоторые россияне потратились на роскошный круиз, но его отменили. Теперь они отдыхают на роскошном лайнере прямо с видом на полыхающее небо, а те, кто решил прорваться в закрытые аэропорты и вернуться домой, ночуют на парковках.
