Куда идти россиянам при выселении из отеля в ОАЭ, когда небо закрыто: инструкция РСТ

Российским туристам, которых выселяют из отелей в Объединённых Арабских Эмиратах при закрытом небе, необходимо действовать в зависимости от типа поездки. Организованные туристы должны обращаться к туроператору, который обязан обеспечить размещение — за свой счёт, при поддержке авиакомпании или властей эмиратов. Инструкцию для Life.ru подготовил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Организованные туристы должны взаимодействовать с туркомпанией. И туркомпания сейчас либо за свой счёт, либо при поддержке Эмиратов, либо при поддержке авиакомпании предлагают размещение в отелях, если перелёт отменили или перенесли. Другой вопрос, что не всегда пятизвёздочные гостиницы продлеваются, и предлагается альтернативная гостиница, например, ближний аэропорт на период ожидания рейса. У самостоятельных путешественников возникают проблемы с продлением номеров, потому что им иногда предлагают продление даже по более высокой цене. В этой ситуации, конечно, размещение можно получить от авиакомпании, которая аннулировала или отменила рейс. Это нужно, если это уже произошло в день невылета, например, из ОАЭ», — пояснил Горин.

Он также обратил внимание на различия в правилах разных эмиратов. По его словам, в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме действует распоряжение продлевать туристам номера и не выселять их. В Дубае политика иная — там разрешают продление только с доплатой, и в случае отсутствия средств у туриста алгоритм действий до конца не понятен. Именно по эмирату Дубай, добавил Горин, возникает больше всего проблем.