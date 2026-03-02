Владимир Путин
2 марта, 12:50

Россияне вернулись на «кайфовые и безопасные» пляжи Дубая

Российские туристы массово вернулись на пляжи Дубая, несмотря на боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на пляже в Дубае. Видео © Telegram / SHOT

По словам соотечественников, обстановка спокойная, они наслаждаются отдыхом. Единственное, что омрачает впечатления — неработающее колесо обозрения, одна из главных достопримечательностей города.

Российских туристов на побережье сейчас большинство. По их словам, там всё «кайфово и безопасно».

Напомним, ответные удары Ирана по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаются тысячи российских туристов, при этом у порядка 20 тысяч соотечественников уже истекли сроки туров. Некоторые из них, опасаясь дальнейшей эскалации, пытаются выехать из ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали граждан не рисковать и воздержаться от таких попыток.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

