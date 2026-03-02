Россияне вернулись на «кайфовые и безопасные» пляжи Дубая
Российские туристы массово вернулись на пляжи Дубая, несмотря на боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает SHOT.
Обстановка на пляже в Дубае. Видео © Telegram / SHOT
По словам соотечественников, обстановка спокойная, они наслаждаются отдыхом. Единственное, что омрачает впечатления — неработающее колесо обозрения, одна из главных достопримечательностей города.
Российских туристов на побережье сейчас большинство. По их словам, там всё «кайфово и безопасно».
Напомним, ответные удары Ирана по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаются тысячи российских туристов, при этом у порядка 20 тысяч соотечественников уже истекли сроки туров. Некоторые из них, опасаясь дальнейшей эскалации, пытаются выехать из ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали граждан не рисковать и воздержаться от таких попыток.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT