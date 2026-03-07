Политолог предрёк развал США из-за имперской политики и агрессивных войн

США могут развалиться из-за имперской политики и ведения агрессивных войн. Об этом беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Фёдоров, комментируя обложку Time, на которой изображены восемь кепок с названиями стран, где Вашингтон инициировал военные операции.

По словам Фёдорова, поведение США неудивительно — любой американский президент обязан проводить экспансию.

«Это государство-паразит, которое потребляет 25% всех ресурсов планеты, а их население — всего несколько процентов. Они будут и дальше проводить агрессивную имперскую политику, чтобы сохранить статус», — пояснил он.

Политолог напомнил о рекордном оборонном бюджете США — 901 миллиард долларов на 2026 год, что больше, чем у всех стран ЕС вместе взятых. Америка переводит войны в новый, технологичный формат с использованием искусственного интеллекта.

Однако такая политика может привести к краху, поскольку в Штатах накапливаются внутренние противоречия. По тому же принципу развалился СССР, хотя в случае с США возможен и сценарий с гражданской войной, заключил собеседник.

Ранее американский журнал Time показал обложку с кепками в стиле лозунга президента США Make America Great Again. На ней изображены бейсболки с названиями восьми стран: Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор. Туда Штаты принесли войну во время второго президентского срока Дональда Трампа.