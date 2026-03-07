США срочно перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, опробованные на Украине

Американское командование срочно перебрасывает на Ближний Восток системы борьбы с беспилотниками, которые прошли боевую обкатку на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идёт о комплексах Merops, которые производит связанная с Google компания Perennial Autonomy. Небольшую партию оборудования отправляют из европейских запасов армии США вместе с американскими военными специалистами. Стоимость одного такого комплекса не превышает 10 тысяч долларов, что значительно дешевле традиционных систем ПВО.

Как отмечает WSJ, Украина фактически стала полигоном для испытаний оборонных технологий, которые теперь применяются в новой войне — прежде всего для отражения атак иранских дронов-камикадзе «Шахед». По данным издания, Киев также предоставит своих инструкторов для передачи боевого опыта американским военным на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут готовиться к возможной наземной операции в Иране. Одним из косвенных признаков подготовки издание называет внезапную отмену запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. При этом официального приказа о выдвижении подразделения на боевое задание пока не поступало.