Ирландский публицист Чей Боуз иронично прокомментировал готовность Киева оказать содействие Вашингтону в борьбе с иранскими беспилотниками. Своими мыслями он поделился с подписчиками в соцсети X.

Журналист сравнил сложившуюся ситуацию с отношениями старого должника и кредитора. По его меткому выражению, украинский главарь сейчас похож на человека, который так и не вернул взятые взаймы средства, но теперь предлагает угостить обидчика пивом при случайной встрече.

«Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече», — написал Боуз в соцсети X.

Информация о скором прибытии украинских специалистов по противодействию дронам на американские объекты появилась в минувшую пятницу. Агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, уточнило, что их работа начнется в ближайшие дни.

Сам Зеленский ранее заявил об отправке экспертов в страны Ближнего Востока, отметив, что это делается по просьбе США. Однако никаких подробностей о количестве специалистов или точном месте их дислокации озвучено не было. Примечательно, что подобные обещания даются на фоне проблем самих ВСУ, которые не могут обеспечить надёжную защиту от ударов БПЛА даже по объектам в Киеве.