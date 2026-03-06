Побег, чтобы сдать Украину: В ГД объяснили, почему Зеленский бросился помогать США с Ираном

Депутат Госдумы Михаил Романов считает, что идея Владимира Зеленского бросить ВСУ на защиту американских баз на Ближнем Востоке — это побег, чтобы полностью сдать Украину.

«Эта идея направлена на то, чтобы полностью освободить фронт и сдать Украину. Это, наверное, побег, и он предлагает совершить побег своим вооружённым силам, бросить отстаивать интересы, за которые они борются, осваивая американские деньги. Они сейчас готовы вбрасывать любую бредовую идею, только чтобы получить какое-то финансирование, которое, судя по всему, уже не в тех объёмах», — заявил парламентарий в беседе с Life.ru.

Он добавил, что Зеленский в своём стиле озвучивает предложения, которые не соответствуют реальному положению дел ни на поле боя, ни в жизни, ни на карте мировой политики.

Вооружённые силы Украины сегодня не справляются с задачами на поле боя. У них полностью провалена мобилизация. Насильно, под угрозой оружия, заталкивают тех, кто не идёт на поле боя, в качестве пушечного мяса. Тех, соответственно, там практически сами на месте уничтожают. Так что эта идея, ещё раз скажу, не соответствует ни здравому смыслу, ни положению на поле боя. Михаил Романов Депутат Госдумы

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Речь идёт о конкретной поддержке в защите от атак таких дронов в регионе. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения профильным структурам.