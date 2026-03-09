«Хезболла» атаковала базу ВВС Израиля в аэропорту Бен-Гурион
Шиитское движение «Хезболла» подтвердило причастность к новой атаке на израильские военные объекты. Удар был нанесён вблизи международного аэропорта. В коммюнике вооружённого крыла, которое приводит радиостанция Sawt Lubnan, говорится, что бойцы исламского сопротивления применили высокоточное ракетное оружие.
Целью стала база ВВС Израиля в районе аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, ракеты поразили командный пункт армейской базы в городе Рамла, расположенном в 24 километрах к востоку от Тель-Авива.
Напомним, корпус стражей исламской революции заявил о проведении 22-й серии ракетных ударов, в ходе которой были атакованы военные базы США в Персидском заливе, а также объекты израильской армии в Тель-Авиве, Хайфе и международный аэропорт Бен-Гурион. В атаке задействовали тяжёлые баллистические ракеты средней дальности «Хорремшехр-4», способные доставлять боеголовку весом до двух тонн.
