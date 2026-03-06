КСИР сообщил об ударах по Хайфе, Тель-Авиву, базам США и аэропорту Бен-Гурион

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении 22-й серии ракетных ударов, в ходе которой были атакованы военные базы США в Персидском заливе, а также объекты израильской армии в Тель-Авиве, Хайфе и международный аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, со ссылкой на (КСИР).

«Базы США и сионистского режима в странах Персидского залива, Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион и военные центры Хайфы были поражены ракетами нового поколения», — содержало в себе заявление.

В иранском военном ведомстве также рассказали о техническом оснащении 22-й волны ударов. Как выяснилось, в ходе атаки задействовали тяжёлые баллистические ракеты средней дальности «Хорремшехр-4» — каждая из таких способна доставить к цели боеголовку весом до двух тонн.