Два принадлежащих иностранным компаниям нефтяных танкера попали под обстрел в иракских территориальных водах вблизи границы с Кувейтом. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

Два нефтяных танкера подверглись обстрелу у берегов Ирака. Видео © X / EGYOSINT

Источник в силовых структурах арабской республики не исключает, что танкеры «могут быть связаны с США», однако точных данных об их принадлежности пока нет. На судах вспыхнули сильные пожары. По предварительной информации, удар могли нанести иранские военные, хотя официального подтверждения этому нет.

В Сети уже появились первые кадры с места происшествия. На видео видно мощное пламя, охватившее часть судна. Рядом с горящим танкером находятся спасательные катера, которые пытаются ликвидировать пожар. 25 членов экипажа успешно эвакуированы.

Нефтяной танкер взорвался у берегов порта Басры в Ираке. Об этом сообщил подписчик SHOT, который работает на судне под флагом Либерии в Персидском заливе.

По словам очевидца, мощный взрыв произошёл на судне у берегов порта Басры примерно в 23:40 на погрузке у выносного терминала. Когда моряки услышали громкий звук, вышли на палубу и увидели соседнее судно, объятое огнём. Также, по его словам, танкер был атакован ракетой.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. В тексте осуждаются удары по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооруженные действия против этих государств. При этом в резолюции нет ни слова о действиях США и Израиля.