11 марта, 16:38

Посольство РФ сообщило об эвакуации почти 200 россиян из Ирана через Армению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке из Ирана через территорию Армении в Россию вернулись 196 российских граждан. Об этом сообщили в посольстве России в Ереване.

«Всего с начала эскалации в регионе Ближнего Востока из Ирана в Россию через территорию Армении вернулись 196 российских граждан, большую часть из которых составили эвакуированные 11 марта сотрудники иранской АЭС «Бушер», — рассказали в пресс-службе.

В дипмиссии уточнили, что эвакуация продолжается через пограничный переход Нурдуз — Агарак.

Напомним, на прошлой неделе из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Полина Никифорова
