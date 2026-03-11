Посольство РФ сообщило об эвакуации почти 200 россиян из Ирана через Армению

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке из Ирана через территорию Армении в Россию вернулись 196 российских граждан. Об этом сообщили в посольстве России в Ереване.

«Всего с начала эскалации в регионе Ближнего Востока из Ирана в Россию через территорию Армении вернулись 196 российских граждан, большую часть из которых составили эвакуированные 11 марта сотрудники иранской АЭС «Бушер», — рассказали в пресс-службе.

В дипмиссии уточнили, что эвакуация продолжается через пограничный переход Нурдуз — Агарак.

Напомним, на прошлой неделе из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.