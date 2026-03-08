«Ракета пролетала мимо»: 30 тысяч россиян спасли за неделю от войны на Ближнем Востоке

С начала недели из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов. Спасённые граждане рассказали об ужасах пережитого конфликта.

«Вот я не разбираюсь в этой во всей технике. Либо это ракета была, либо дрон, в общем-то, я это видел собственными глазами, как это пролетало мимо меня. Я услышал хлопок. От взрыва видимо», — отметил Ян Рейзен, очевидец событий в Дубае.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», первый борт из Дубая прибыл в Пулково 4 марта. Пассажиры рассказали, что в отелях объявляли воздушную тревогу, но система ПВО работала чётко. Туристы пережили несколько тревожных дней, некоторые до сих пор ждут вылета. Власти Эмиратов идут им навстречу: Абу-Даби и Рас-эль-Хайма оплачивают проживание застрявших до вылета. Круизные компании также размещают пассажиров до отправки рейсов.

Тем не менее, бывают накладки: рейсы уходят раньше расписания, не всех предупреждают. Туроператоры фиксируют замедление спроса на поездки по всем направлениям. Несмотря на тревоги, некоторые туристы продолжают наслаждаться отдыхом — например, делают предложения на 148-м этаже Бурдж-Халифы.

«Второго числа мы поднялись на Бурдж-Халифа. На самый высокий этаж. Из за того, что все были в панике, людей не было фактически. Мы были одни», — рассказала о романтичском свидании Юлия.

Ранее в Госдуме раскритиковали российских туристов в ОАЭ за недальновидность. Депутат Алексей Журавлёв заявил, что гражданам РФ, выбравшим Эмираты для постоянного проживания либо временного отдыха, не стоило забывать о присутствии на территории этой страны двух военных объектов США.