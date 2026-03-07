Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 14:40

«Держитесь как-то»: Российские туристы оказались в заточении на Мальдивах на две недели

Полторы тысячи туристов из РФ оказались в заточении на Мальдивах до 23 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / icemanphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / icemanphotos

Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь с Мальдивских островов из-за отмены стыковочных рейсов, связанной с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила РИА «Новости» туристка Алёна, а также подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сейчас мы находимся на острове Мале. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство над странами Персидского залива. Наш обратный рейс через Шарджу (ОАЭ) отменили... Мы не можем улететь с 3.03... Официальное обращение по дате вылета 23.03. До этой даты как-то давайте держитесь», — рассказала Алёна.

Вернуться домой застрявшие туристы смогут только 23 марта. В АТОР уточнили, что проблемы с вылетом возникли именно из-за отмены стыковочных рейсов, следующих через закрытые воздушные пространства стран Персидского залива.

Российских туристов на Шри-Ланке грозят выселить из отелей
Российских туристов на Шри-Ланке грозят выселить из отелей

Ранее сообщалось, что пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера. В прибрежном отеле Hikka Tranz в настоящий момент размещены около 200 путешественников из России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Мальдивы
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar