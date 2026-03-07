«Держитесь как-то»: Российские туристы оказались в заточении на Мальдивах на две недели

Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь с Мальдивских островов из-за отмены стыковочных рейсов, связанной с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила РИА «Новости» туристка Алёна, а также подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сейчас мы находимся на острове Мале. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство над странами Персидского залива. Наш обратный рейс через Шарджу (ОАЭ) отменили... Мы не можем улететь с 3.03... Официальное обращение по дате вылета 23.03. До этой даты как-то давайте держитесь», — рассказала Алёна.

Вернуться домой застрявшие туристы смогут только 23 марта. В АТОР уточнили, что проблемы с вылетом возникли именно из-за отмены стыковочных рейсов, следующих через закрытые воздушные пространства стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера. В прибрежном отеле Hikka Tranz в настоящий момент размещены около 200 путешественников из России.