Российских туристов на Шри-Ланке грозят выселить из отелей

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке российские туристы на Шри-Ланке не могут вернуться домой и сталкиваются с угрозой выселения из отелей и истечением срока медицинской страховки и виз. Об этом они сообщили в соответствующем обращении.

«Имеют место случаи отсутствия гарантированного продления проживания и питания, что ставит людей под угрозу выселения и усугубляет гуманитарную сторону ситуации. У многих истекает срок действия медицинской страховки», — приводит слова туристов ТАСС.

По словам россиян, есть риск ситуации, когда у людей с хроническими заболеваниями закончится страховка и им не смогут оказать экстренную помощь.

В обращении туристы также отметили, что среди застрявших россиян есть дети, пожилые люди и те, кому необходимы жизненно важные лекарства. Они просят создать единый координационный механизм для вывоза и учёта россиян с ежедневным обновлением информации о маршрутах возвращения.

Кроме того, туристы попросили запустить специальные вывозные рейсы, так как при посадке на самолёты авиакомпаний ОАЭ приоритет сейчас отдают резидентам Дубая. По словам туристки Надежды Сафьян, это затрудняет возвращение россиян домой.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическим властям Дубая «чёрный список» отелей, которые выселяли российских туристов во время приостановки авиарейсов. Некоторые гостиницы вели себя крайне некорректно, выселяя постояльцев или отказывая в заселении туристам, переведённым из других отелей.