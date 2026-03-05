Застрявших на Маврикии россиянок выгнали из отеля и поселили в доме с тараканами

На Маврикии россиянок, застрявших из-за перебоев с авиасообщением, выселили из отеля и поселили в частном доме с тараканами. Девушки утверждают, что туроператор Emirates отказался оплачивать их проживание.

Светлана, одна из туристок, обратилась за помощью в SHOT ПРОВЕРКУ. Вместе с подругой она должна была вернуться в Москву 28 февраля, но рейсы задержали. Тур на девять дней обошёлся девушкам в 160 тысяч рублей. При этом Emirates обещала продлить проживание в гостинице Jasla Hotel до нормализации авиасообщения.

На Маврикии россиянок выгнали из отеля из-за отказа продлевать проживание.

Однако через четыре дня россиянок попросили освободить номер: компания отказалась оплачивать их пребывание и предложила переселиться в частный гостевой дом или снять комнату самостоятельно. Путешественницы съехали в новое жильё, но оно оказалось хуже: в полутора часах езды от пляжей, а в комнатах, по их словам, полно тараканов.

Ранее сообщалось, что Emirates отменила все рейсы в Россию из-за закрытия неба над ОАЭ. Туристов призывают не выезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано следить за официальными уведомлениями авиакомпании.