Emirates отменила все рейсы в Россию из-за закрытия неба над ОАЭ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebius
Авиакомпания Emirates приостановила полёты в Дубай и из города на фоне новых взрывов в Абу-Даби и Дохе. Как сообщили в перевозчике, рейсы в Москву и Санкт-Петербург также отменены.
Воздушное пространство над ОАЭ по-прежнему закрыто. Туристов призывают не выезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано следить за официальными уведомлениями авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о взрывах в районе Дубай Марины.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.