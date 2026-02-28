Emirates отменила все рейсы в Россию из-за закрытия неба над ОАЭ

Авиакомпания Emirates приостановила полёты в Дубай и из города на фоне новых взрывов в Абу-Даби и Дохе. Как сообщили в перевозчике, рейсы в Москву и Санкт-Петербург также отменены.

Воздушное пространство над ОАЭ по-прежнему закрыто. Туристов призывают не выезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано следить за официальными уведомлениями авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о взрывах в районе Дубай Марины.