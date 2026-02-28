Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 11:46

Emirates отменила все рейсы в Россию из-за закрытия неба над ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebius

Авиакомпания Emirates приостановила полёты в Дубай и из города на фоне новых взрывов в Абу-Даби и Дохе. Как сообщили в перевозчике, рейсы в Москву и Санкт-Петербург также отменены.

Воздушное пространство над ОАЭ по-прежнему закрыто. Туристов призывают не выезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано следить за официальными уведомлениями авиакомпании.

Тысячи туристов массово бегут из Дубая на фоне ударов Ирана
Тысячи туристов массово бегут из Дубая на фоне ударов Ирана

Ранее сообщалось, что в Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о взрывах в районе Дубай Марины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar