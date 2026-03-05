«Переговорный ад»: Россияне борются с отелем в Дубае, чтобы не оказаться на улице

Туристка из Москвы уже несколько дней борется с администрацией одного из отелей в Дубае из-за попыток выселить её на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Дарья Осипова и её родственники должны были улететь из Эмиратов 1 марта, однако рейс отменили. Теперь она каждый день преодолевает «переговорный ад» с руководством гостиницы, и пока у неё получается не оказаться на улице в чужой стране.

«Наш туроператор «Библио-Глобус» не отвечал нам три дня, при этом 1 марта нас чуть не выселили из отеля. Только в полдень мы получили сообщение от нашей принимающей стороны, Al Khalidiah Tourism, с просьбой «не выселяться и ожидать», — поделилась девушка.

По словам Дарьи, она договорилась с директором отеля о том, что с семьёй дождётся ответа от принимающей стороны в номере, и если он не придёт, — оплатит проживание за 30 тысяч рублей в сутки. И, действительно, фирма сначала продлила проживание в гостинице до 3 марта, но потом перевезла москвичей в другой — в Шарджу.

Как пишет РИА «Новости», россияне надеялись воспользоваться вывозным рейсом, однако дата уже назначена, из-за чего пораньше покинуть страну не выйдет. А пока ежедневно повторяется одна и та же история: в полдень администрация выселяет туристов, они звонят принимающей стороне, и проживание продлевают ещё на ночь.

Напомним, аэропорт Дубая возобновил работу на фоне продолжающегося конфликта. Так, первый рейс авиакомпании Emirates уже прибыл в Пулково. Вылет задержали на несколько часов. По словам пассажиров, самолёт летел в Санкт-Петербург через воздушное пространство Европы.