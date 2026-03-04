Ценник на эскортниц в Дубае вырос в 5 раз и достиг почти миллиона на фоне конфликта в Иране

На фоне военной эскалации в регионе спрос на услуги эскортниц в Дубае вырос в пять раз. Об этом пишет Mash.

Мужчины, застрявшие в ОАЭ из-за закрытого неба, и любители острых ощущений на адреналине массово снимают стресс в постели. Стоимость ночи варьируется от 800 тысяч рублей и может достигать бесконечности — каждый дополнительный запрос кратно увеличивает чек.

Анна Мукуца рассказала о спросе на интим-услуги в Дубае. Видео © Telegram / Mash

Как рассказала секс-работница и бывшая телеведущая из Владивостока Анна Мукуца, обычный секс сейчас не пользуется спросом. Клиенты ищут острых ощущений и просят интим в публичных местах — примерочных, туалетах, на балконах и палубах яхт. Их возбуждает риск быть застигнутыми врасплох.

По словам Мукуцы, фетишистов привлекают сирены, пожары и звуки прилётов — такой секс ощущается как последний в жизни и оставляет незабываемые впечатления. Один из клиентов уговорил её на близость на балконе с видом на пожар.

Эскортницы подчёркивают, что физически подготовлены к необычным упражнениям и владеют техниками безопасности, чтобы клиентов не арестовали. Однако за интим в публичном месте в Дубае грозит суровое наказание: тюрьма, депортация и штраф от 100 тысяч дирхамов (более 2,1 миллиона рублей).

Сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создать в России полугодовую карантинную зону для эскортниц, возвращающихся из Дубая из-за конфликта. Парламентарий считает, что женщины лёгкого поведения, работавшие в Эмиратах, могут представлять угрозу из-за риска инфекций, поэтому их необходимо изолировать. Милонов предложил разместить такой карантин на курортах Красноярского края или на островах Новосибирского архипелага. Там, по его замыслу, дамы займутся физической активностью и «очистятся от влияния дубайских верблюдов», чтобы затем вернуться в общество «нормальными людьми, а не в мини-юбках с ценниками в тысячи евро за ночь».