Милонов призвал отправить эвакуированных из Дубая эскортниц на карантин в Сибирь

В России предложили создать специальную карантинную зону для эвакуированных из Дубая эскортниц сроком на полгода. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, его комментарий был опубликован в Telegram-канал «Кровавая барыня».

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Россию вместе с обычными гражданами могут вернуться женщины лёгкого поведения, которые предлагали услуги в гостиницах и общежитиях Дубая. Милонов считает, что их образ жизни связан с риском опасных заболеваний, поэтому изоляция необходима.

Парламентарий предложил организовать такую зону на курортах Красноярского края или на островах Новосибирского архипелага. Там, по его словам, женщины смогут заниматься физической активностью и «очиститься от негативного влияния, полученного в местах обитания неких дубайских верблюдов». Он добавил, что после этого они смогут «выйти к нам в люди нормальными человеками, а не вот этим вот всем в мини-юбках и с ценниками в тысячи евро за ночь».

Впрочем, возвращение женщин лёгкого поведения в Россию может отложиться. На фоне иранских атак спрос на их услуги в ОАЭ резко вырос. Основные клиенты — иностранные бизнесмены, застрявшие в стране и продлившие проживание в отелях. Среди них, например, предприниматели из Китая и Египта. За вечер с продолжением модели получают от четырёх тысяч долларов (около 300 тысяч рублей), а также безопасный трансфер.